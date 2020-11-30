Koronavirüse karşı bir sonraki "kısıtlama" adımı ne olur? Dr Meltem Özen A Haber'de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplatısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Alınan önlemleri A Haber ekranlarında değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Özen, "Benim beklentim İstanbul için en az iki hafta tam bir kapama şeklinde olmasıydı. Ama genel olarak salgının başında da hep gördüğümüz biraz daha küçük adımlarla bunlara gidiliyor. Ama gelecekte öngördüğüm biraz daha bu kısıtlamalar özellikle İstanbul için artırılacaktır." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası koronavirüse karşı önlem amaçlı yeni kısıtlamaları tek tek açıkladı.

Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz." dedi.

Bu kritik karar sonrası A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzamanı Doktor Meltem Özen, alınan tedbirleri yorumladı.



Meltem Özen'in açıklamaları şöyle;

Benim beklentim İstanbul için en az iki hafta tam bir kapama şeklinde olmasıydı. Ama genel olarak salgının başında da hep gördüğümüz biraz daha küçük adımlarla bunlara gidiliyor. Ama gelecekte öngördüğüm biraz daha bu kısıtlamalar özellikle İstanbul için artırılacaktır. Yeterli olmayacaktır sadece hafta sonuyla… 1 hafta 5 gün böyle belki artırılır ama bizim önerimiz 14 gün şeklinde olmasıdır.

"O İLÇELER BENCE KISITLAMA ALTINA ALINMALI"

Diğer illere gelince Bakanlığımız her ilde ne kadar vaka olduğu hatta hangi ilçelerde salgının daha yoğun gittiği bunların hepsi belirli. Onun için ben diğer illerde belki hafta sonu yasaklarıyla beraber vakaların çok yoğun olduğu ilçeler bence kısıtlama altına alınmalı diye düşünüyorum.



"ANKARA'DA MESELA 3 GÜN HAFTA SONU YASAĞI..."

Ankara için bu ilçeler belli. Diğer illerde de bu bellidir. Ankara'da mesela 3 gün hafta sonu yasağı varsa bir 5 günde o haftayı da ilçeleri kapatmak şeklinde olmalı diye düşünüyorum. O zaman daha hedefe yönelik olur. Çünkü bütün bir şehri kapattığınız zaman insanlarda hakikaten baskıyla çok bunaldılar. Bir yandan hasta olma stresi zaten kendilerini eve kapatmış durumdalar. Bir de devlet tarafından kapatılma kararları gelince insanlarda sıkıntılara yol açıyor. Nitekim çıkma yasaklarını delen çok sayıda ceza yiyen vatandaşımız var. Bu da bunun göstergesi. Dolayısıyla önlemler inşAllah bir parça ilk aşamada bir parça nefes aldırsa bile bize bazı illerde daha fazlasını yapmak gerekeceği kanaatindeyim.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU! KOVİD-19 TEDBİRLERİ NELER?



Sağlık krizini topyekun bir ekonomik ve sosyal krize dönüştürmemek için adımları dikkatli attıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem halkımızın sağlığını en üst düzeyde korumayı hem de üretimi, ticareti, istihdamı, eğitimi, sosyal hayatı sürdürmeyi birlikte sağlayacak yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır."

Başkan Erdoğan, salgın kapsamındaki alınacak diğer tedbirleri de şöyle sıraladı:

"Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddelere, meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlanabilecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak."

Başkan Erdoğan, tedbirlerin salgının artışını önlediğine yönelik bilimsel tespitle alındığını belirterek, kararların hayırlara vesile olmasını diledi.



