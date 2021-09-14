Koronavirüs yüzünden kaç sınıf yüz yüze eğitime ara verdi?

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda çıkan koronavirüs vakaları ile ilgili "Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok" dedi. PCR testi zorunlu mu? sorusunu da yanıtlayan Bakan Özer, "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak" ifadelerini kullandı.