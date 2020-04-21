Koronavirüs nedeniyle vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı'dan yürekleri dağlayan vasiyet: ''Kızlarım Küçük Sahip Çıkarsınız Değil mi?''

21.04.2020 22:27

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı, koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi de koronavirüse yakalanan Kalaycı da annesi ve babası gibi virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Kalaycı'nın vefatından sonra yürekleri dağlayan vasiyeti ortaya çıktı. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Doç. Dr. Nayır, yaptığı paylaşımda, Dr. Yavuz Kalaycı'nın yürekleri dağlayan vasiyetinin 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi' olduğunu paylaştı.