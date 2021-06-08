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Koronavirüs İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! En yüksek artış o illerde

Koronavirüs İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! En yüksek artış o illerde
08.06.2021 17:17
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu. Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.


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