Haberler Video Haber Videoları Koronavirüs hamile annenin hayatına mal oldu ama mucizeye engel olamadı

Koronavirüs hamile annenin hayatına mal oldu ama mucizeye engel olamadı

Koronavirüs hamile annenin hayatına mal oldu ama mucizeye engel olamadı
18.03.2021 01:24
Ana Sayfa 02:46
Koronavirüs hamile anneyi...
Ana Sayfa 00:57
Menajerimi Ara 30. bölüm...
Ana Sayfa 03:03
Hollanda’da seçimin galibi...
Ana Sayfa 00:40
Semih Tokatlı: Antalyaspor...
Ana Sayfa 00:53
Gönül dağı 21. bölüm 2....
Ana Sayfa 09:11
HDP'ye kapatma davası! Avukat...
Ana Sayfa 08:23
HDP'ye kapatma davası! Bekir...
Ana Sayfa 00:29
Kafesten kaçan ayı kabus...
Ana Sayfa 00:36
96'şar yıl hapis cezası...
Ana Sayfa 05:30
HDP'ye kapatma davası
Ana Sayfa 02:08
HDP'nin kapatılma süreci nasıl...
Ana Sayfa 04:14
Zerrin Özer’den acı itiraf...

Amasya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan Müjgan Yiğit (27), yaşamını yitirdi. Dünyaya gelen erkek bebek hayata tutunurken, genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Taşova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce bazı semptomlar göstermesi üzerine hastaneye giden 7 aylık hamile Müjgan Yiğit'e koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BEBEK SEZERYANLA ALINDI, ANNE KURTARILAMADI

Genç kadının, durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakım servisine alınıp, geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Dünyaya gelip, hayata tutunan 7 aylık erkek bebek, hastanede gözetim altına alındı. Anne Müjgan Yiğit'in cenazesi, gözyaşları arasında Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.

KASABADA YAS VAR

Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Müjgan Yiğit'in ölümü, ailesinin yanı sıra ilçeyi hüzne boğdu.

Haber Videoları