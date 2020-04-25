Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Rakamlar ümit verici"

25.04.2020 17:49

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik; vaka sayılarının düşük seviyede olduğunu ve bunun ümit verdiğini söyledi. Bunda en büyük etkeninin sokağa çıkma kısıtlaması olarak gördüklerini belirten Çelik, 1-2 haftada hastalığın pik yapmasını Haziran'da ise normal hayata dönülebileceğini düşündüklerini kaydetti. Çelik ayrıca insanların psikolojilerinin bozulmaya başladığını da dile getirerek; "Takıntılı bir şekle getirmenin anlamı yok. Giysilerden, ayakkabılardan bulaştığına dair bir kanıt yok" dedi.