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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara yanıtladı: Alınan yeni tedbirler etkisini ne zaman gösterecek?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara yanıtladı: Alınan yeni tedbirler etkisini ne zaman gösterecek?
18.11.2020 13:56
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Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından dün yeni tedbirler açıklandı. Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak tedbirlere göre bazı iş yerlerinin kapatılması ve hafta sonu sokağa belirli saatler aralığında çıkılmasına karar verildi. Peki ama alınan tedbirler etkisini ne zaman gösterecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Cuma gününden itibaren Türkiye'de yeni koronavirüs önlemleri başlıyor. 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak olan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasak olacak. AVM, restoran, kıraathane, kafe gibi işletmelerinin çalışma saatleri de belli oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, alınan önlemlerin etkisinin en erken 7 ila 10 gün sonra görülmeye başlanacağını belirterek, uyarılarda bulundu.

NTV'de canlı yayında alınan yeni tedbirleri değerlendiren Ateş Kara, şunları söyledi: ''Evimizde de bizim bu soğuk ayları bireysel geçirmeye dikkat etmemiz lazım. Rakamların büyüyor olması gerçekten tedirginlik yaratıyordu, uzunca bir zamandır var. Bizim rakamlarımızın yükseliyor olması önemli ama kayıplarımız yükseliyor. Kayıpları önleme şansımız maske ve mesafeye dikkat edersek olabilir. Bir kayıplarımızın yükselmesi, ikincisi bu salgın döneminde de sağlık hizmetlerinin verilebilirliğinin devam etmesi.

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Belli bir noktadan sonra hastanelerin yatakları dolmaya başladıkça, gelen hastaların sayısı hızla artarken istediğiniz şekilde hizmet vermeniz mümkün olmuyor. Bizim hep birlikte bu dönemde bu sayıyı kayıplarımız için, ya da sağlık personeli için değil geleceğimiz olan çocuklar için de. Sayılar o kadar yükseldi ki çocukların okula gidişine de engel olmaya başlıyor.

Rakamsal değerleri söyleyebilme şansım yok. Ankara örneğinden gidecek olursak yaz ayları bizi açımızdan avantajdı. Açık havadaydık, virüsün bulaşma şansı azdı. Kış aylarında ısı düştüğünde bu süre bir kaç dakikaya düşüyor. Yaz aylarında Ankara'daki vakaların büyük bir kısmının düğün mevsimi ile ilişkili olduğunu gördük. Ankara'da insanlar sokakta maskeye dikkat ediyordu ama biraraya geldiklerinde lokanta, kafelerde oturma süreleri uzamıştı. Temaslıları incelediğimizde buraların odak olduğunu gördük. Avrupa'ya baktığımızda birinci odak lokanta ve kafeler. Masalar arasındaki mesafeyi bir metre üzerine çıkartamıyorsak, çapraz oturamıyorsak, genel olarak geçirdiğimiz süreyi bir saatin altına indiremediğimizde lokanta ve kafelerin saatleri de kısıtlandı.

Biz yaz aylarındaki avantajı iyi kullanamayınca bizim odalara girip camları kapatmaya başladığımızda sayılarda yükselme oldu."

RAKAMLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDERSE DAHA SIKI TEDBİRLER GELEBİLİR
"Şu anda Türkiye'deki görüntü şunu gösteriyor. Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu sayı birin altına indiremezsek rakamlar yukarı gidecektir. Sokağa çıktığınızda herkesin maskesini takması, herkesin aradaki bir metre mesafeyi koruması, lokantada sadece yemek yerken, o da çapraz oturarak... Rakam hala yükselmeye devam ediyorsa burada çok daha sıkı herkesin sürekli evde kaldığı, sadece gıda servisinin yapıldığı bir ortam yaratılır ki... Ama bu kararları hep beraber uygularsak rakam hızla düşer. Bu etkiyi aldığımız kararların etkisini en erken 7 ila 10 gün içinde görmeye başlarız. Toplum olarak yüzde 95 uyumu üzerine çıkmamız lazım ki... Şu anda uyumumuz yüzde 50 ila 60'lar arasında.''

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