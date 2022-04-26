RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Maske yasağı kalkıyor mu? Kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Maske yasağı kalkıyor mu? Kararları Başkan Erdoğan açıklayacak
26.04.2022 13:54

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde olacak. Kararları Başkan Erdoğan saat 15.00'te açıklayacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 12.00'de başladı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." ifadelerini kullandı.


KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, toplantı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'yla bir araya gelecek. Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.



BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Çarşamba günü yerine Salı günü toplanacağını bildiren Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi.

"HAYIRLI KARARLAR"
Bakan Koca dün yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerine yer verdi.

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