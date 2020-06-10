10.06.2020 12:08

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanacak.



GÖZLER BAKAN KOCA'DA

Toplantı sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak, soruları yanıtlayacak.





TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 993 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 172 bin 114, can kaybının 4 bin 729 olduğu, 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 144 bin 598'e ulaştığı bildirildi.