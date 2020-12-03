Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama! Aşıda öncelik kimin olacak? İşte sıralama...

Koronavirüs Bilim Kurulu,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. Toplantıda diğer risk grupları yani aşıda başka kimlere öncelik verileceği ele alındı. Sağlık çalışanları ilk sırada, peki ikinci grupta kimler yer alacak? İşte Bilim Kurulu tarafından açıklanan 4 aşamalı aşı planının detayları...

Koronavirüs Bilim Kurulu,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. Toplantıda diğer risk grupları yani aşıda başka kimlere öncelik verileceği ele alındı. Sağlık çalışanları ilk sırada, peki ikinci grupta kimler yer alacak? İşte Bilim Kurulu tarafından açıklanan 4 aşamalı aşı planının detayları...