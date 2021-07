Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Gündem varyant ve bayramda ek tedbirler!

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının gündeminde yeni varyantlar olacak.



AŞILAMADA SON DURUM

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 54 milyon 615 bin 260'a ulaştı.





Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 36 milyon 609 bin 393, ikinci doz aşı 16 milyon 59 bin 721 oldu. Böylece doz miktarı, 54 milyon 615 bin 260'a yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 984 bin 146, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 659 bin 936, toplam 9 milyon 969 bin 790, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 953 bin 646, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 353 bin 226, toplam 4 milyon 491 bin 872, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 398 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 94 bin 549, toplam 3 milyon 663 bin 105 doz olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.





En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 oldu.

"DELTA PLUS 3 KİŞİDE, 3 FARKLI İLDE GÖRÜLDÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu." bilgisini verdi.

Koca, Türkiye'ye toplam 35,5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini, perşembe günü 1,5 milyon doz daha geleceğini ifade etti.





Ellerinde 8 milyon doza yakın aşı bulunduğunu ve aşı sorunlarının olmadığını söyleyen Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile konuştuklarını, Şahin'in bayramdan sonra Türkiye'ye geleceğini kaydetti.

Koca, bir soru üzerine bu ay sözleşme gereği 26 milyon doz aşı daha geleceğini belirterek, "Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var." dedi.





BAYRAM ÖNCESİ 18 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE YÜZDE 70 AŞILAMA HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."

Bakan Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, "Gönüllü olan, iki doz aşısını yaptıranlar ve diğer tüm vatandaşlar için üçüncü doz konusunda nasıl bir çalışma yürütülüyor?" sorusuna ise "Gönüllü olan iki doz yaptırdıysa, benzer şekilde sağlık çalışanı veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. Bunu, 50 yaşı belki Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişilere de üçüncü dozu açmış olacağız." yanıtını verdi.

"Geçici koruma altındaki kişiler, mesela Suriyeliler aşılanıyor mu?" sorusu üzerine ise Bakan Koca, "Aşılanıyorlar. Geçici olan, bir şekilde oturumu olan, kaydı olan herkes aşılanıyor." ifadesini kullandı.

HER 100 BİN KİŞİDEKİ VAKA SAYISI ANKARA VE İZMİR'DE AZALDI, İSTANBUL'DA ARTTI

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz'da Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.





Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.