Koronavirüs aşısı helal mi? Sinovac aşısı helal mi? Domuz ürünü olan koronavirüs aşıları helal mi? Diyanet son noktayı koydu

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı helal mi? Çin'den alınan Sinovac aşıları helal mi? Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamayla bu sorulara son noktayı koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu yaptığı açıklamada "Helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çin'den getirilen Sinovac marka koronavirüs aşılarının içinde "Domuz proteini varsa haram mı?" sorusuna "Esasen herhangi bir hastalığın tedavisinde helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği aşıların ilk partisi bugün Türkiye'ye geldi. "Aşıların içinde domuz proteini varsa dinen haram mı?" sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltildi.

"HELAL MADDELERDEN ALTERNATİF YOKSA HARAM MADDE KULLANIMI CAİZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu soruya yazılı olarak yanıt verdi. Diyanet'in yanıtında toplum sağlığı açısından salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımında sakınca olmadığını açıklanarak, "Esasen herhangi bir hastalığın tedavisinde helal maddelerden elde edilmiş alternatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; İslam âlimlerinin yaygın kanaatine göre, 'Zaruretler yasakları mubah kılar' (Mecelle, md. 21) kuralından hareketle, dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir. Nitekim günümüz fetva kuruluşları da bu doğrultuda görüş beyan etmişlerdir" denildi.

"SAKINCA YOKTUR"

Diyanet açıklamasında 'konunun uzmanlarınca, salgın hastalıkları önlemek için yapılan aşıların muhtemel yan etkilerinin, aşılanmamaktan doğacak sakıncalara nispetle daha az olduğu ifade edildiği' kaydedilerek, "Netice olarak kişilerin bağışıklık kazanmasına veya iyileşmesine vesile olacağı tıbben tespit edilen ve alanında uzman hekimlerce tavsiye edilen aşıların içeriğinde dinen yasaklanmış bir madde olsa bile -meşru bir alternatifi olmadığı müddetçe- yaptırılmasında dinen bir sakınca yoktur" değerlendirmesinde bulunuldu.