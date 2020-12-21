Koronavirüs aşıları İngiltere'de mutasyona uğramış virüse karşı etkili olacak mı?

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken yüzbinlerce kişi salgın yüzünden hayatını kaybetti. Koronavirüsü durdurmak için aşı çalışmaları yapılırken İngiltere’den gelen yeni mutasyon haberi dünyayı alarma geçirdi. Peki koronavirüs aşıları yeni mutasyona etkili olacak mı? İşte detaylar…

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden corona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı Covid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle son iki günde tüm dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili ilk olumlu açıklama Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi.

''AŞILAR YENİ TÜR ÜZERİNDE AYNI ETKİDE OLACAK''

Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, Covid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan corona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.



Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



DSÖ'DEN İNGİLTERE'DEKİ MUTASYON HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

YENİ TÜR YÜZDE 70 DAHA FAZLA BULAŞICI

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.