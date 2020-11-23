Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi? Prof. Dr. Yaşar Bayındır canlı yayında açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi? sorusuna yanıt verdi. Bayındır, "Koronavirüs (Covid-19) aşısı olan bir kişi virüsü asla bulaştırmaz" açıklamasında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüs aşısıyla ilgili en merak edilen ise bulaşın sona erip ermeyeceği oldu.

A Haber'de Banu El'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, konuyla ilgili, "Böyle bir şey asla yok. Bütün aşılarda olduğu gibi bu aşıda da ölü aşı olduğu için bulaştırma riski kesinlikle yok" açıklamasında bulundu.