Haberler Video Haber Videoları Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi? Prof. Dr. Yaşar Bayındır canlı yayında açıkladı

Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi? Prof. Dr. Yaşar Bayındır canlı yayında açıkladı

Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi? Prof. Dr. Yaşar Bayındır canlı yayında açıkladı
23.11.2020 16:43
Ana Sayfa 04:48
Doğu Akdeniz'de Türk gemisine...
Ana Sayfa 01:15
Türk SİHA'ları Alman basınında
Ana Sayfa 00:56
Teröristler sefalette...
Ana Sayfa 01:01
İstanbul Avcılar'da sapık...
Ana Sayfa 03:56
6 PKK'lı terörist etkisiz!
Ana Sayfa 01:52
Baransu'nun cezası belli oldu
Ana Sayfa 00:32
İstanbul Tabip Odası'nın...
Ana Sayfa 00:45
Ünlü sanatçı koronavirüse...
Ana Sayfa 02:35
CHP'li Menemen Belediyesi'nin...
Ana Sayfa 06:39
Yazıcıoğlu suikastinde FETÖ...
Ana Sayfa 06:39
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında...
Ana Sayfa 00:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi? sorusuna yanıt verdi. Bayındır, "Koronavirüs (Covid-19) aşısı olan bir kişi virüsü asla bulaştırmaz" açıklamasında bulundu.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüs aşısıyla ilgili en merak edilen ise bulaşın sona erip ermeyeceği oldu.

A Haber'de Banu El'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, konuyla ilgili, "Böyle bir şey asla yok. Bütün aşılarda olduğu gibi bu aşıda da ölü aşı olduğu için bulaştırma riski kesinlikle yok" açıklamasında bulundu.

Haber Videoları