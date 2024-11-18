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Korkut vurdu! MSB paylaştı!
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Korkut vurdu! MSB paylaştı!

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 15:03

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör hedeflerinin Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) üretimi Korkut hava savunma sistemi ile vurulma anını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör hedeflerinin Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) üretimi Korkut hava savunma sistemi ile vurulma anını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesi. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" denilerek, terör hedeflerinin vurulma anına ilişkin görüntü paylaşıldı. Görüntülerde; arazideki terör hedeflerinin ASELSAN üretimi Korkut hava savunma sistemi ile vurulma anı yer aldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından MSB'nin paylaşımını alıntılayarak, "Şanlı Bayrağımızın dalgalandığı her yerde, her koşulda kahraman Mehmetçiğin hizmetinde" dedi.

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