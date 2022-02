Korkunç cinayet! Taksiciyi, 'taksimetre' anlaşmazlığı nedeniyle öldürmüş

Ayvalık Otogarı'nda, 18 Şubat saat 13.00 sıralarında, kucağında 2,5 aylık bebek bulunan bir kadın ile yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışanın ardından kişi tuvalete giderken kadın ise kucağındaki bebekle duraktaki taksilerden birine binerek kendisini Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmesini istedi.

Tuvaletten dönen kişi, yanındaki kadının bebek arabası ve yanlarındaki çantaları bırakıp gittiğini görünce durağa gidip, Atilla Bahçeci'nin kullandığı 10 T 3902 plakalı taksiye bindi. Duraktan ayrılmalarından 15 dakika sonra Bahçeci'nin kullandığı taksi tekrar otogara döndü. Ancak bu defa yanlarında başka bir erkek yolcu daha vardı. Kadının, giderken bıraktığı bebek arabası ve eşyaları da aldıktan sonra tekrar yola çıktılar. Bir süre sonra evli ve bir çocuk babası taksici Bahçeci'den bir daha haber alınamadı. Bahçeci'nin duraktaki arkadaşları ve ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.





TELEFONU EN SON DİKİLİ'DE SİNYAL VERDİ

Polis ve jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlatıp, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bahçeci'nin telefonunun en son İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinden sinyal vermesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma sonucunda Bahçeci'nin taksisi, 19 Şubat saat 13.30 sıralarında, Gülkent mevkiinde sahile yakın sazlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri, taksinin bagajında Bahçeci'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Bahçeci'nin bıçaklanarak öldürülüp, bagaja konulduğu belirlendi.





ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Jandarma, olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sonucunda cinayete ilişkin, birçok suçtan kaydı bulunan Ferdi Yeğin'i (26), Balıkesir'in Edremit ilçesinde saklandığı oto yıkama dükkanında gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ferdi Yeğin, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



EŞİNİ SÜREKLİ DARBEDİYORMUŞ

Öte yandan, Denizli'de oturan ve inşaat işi yapan Ferdi Yeğin'in 4 yıldır evli olduğu ve eşini sürekli darbettiği iddia edildi. Ferdi Yeğin'den şiddet gören eşi, çareyi Balıkesir'in Sarımsaklı ilçesinde oturan baba evine sığınmakta bulunduğu öğrenildi. Ferdi Yeğin'den şiddet gören eşinin jandarmaya şikayette bulunduğu, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ettiği ve taleplerinin reddedildiği ileri sürüldü.



'TAKSİMETRE' NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Ferdi Yeğin'in, iddiaya göre ifadesinde, 3 yıldır eşi ile ayrı yaşadığını, Denizli'de çalıştığı ve eşi ile barışmak için Ayvalık ilçesine geldiğini, daha sonra eşi ile görüştükten sonra Denizli'ye dönme kararı aldıklarını, otogarda otobüs bekledikleri sırada eşi ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sonrasında eşinin tuvalete gideceğini söylediği ve bir taksiye binerek ailesinin evine döndüğünü söylediği ileri sürüldü. Bunun üzerine otogarda bulunan Atilla Bahçeci'nin kullandığı taksiye bindiğini belirten Ferdi Yeğin, Sarımsaklı ilçesindeki aile evine gittiklerini, eşini evde bulamayınca tekrardan otogara gittiklerini, bir süre boyunca taksi ile eşini aradıklarını, bulamayınca inmek istediğini, daha sonra taksimetredeki fiyatın fazla olması gerekçesiyle tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.



BOĞAZINI KESMİŞ

Taksimetre nedeniyle yaşadığı tartışma sonrasında, yanında bulundurduğu bıçağı çıkartan Ferdi Yeğin'in, Bahçeci'nin boğazını kestiği öğrenildi. Bahçeci'nin yaşamını yitirmesinin ardından Ferdi Yeğin'in, cesedi arabanın bagajına taşıdığı ve daha sonra da Dikili ilçesine götürüp bırakıp kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.