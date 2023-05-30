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Korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
30.05.2023 17:23

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Ümraniye'de korku dolu anlar yaşandı. Seyir halinde olan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Ümraniye'de seyir halinde olan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ümraniye TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında, seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SÜRÜCÜ KENDİNİ DIŞARI ATTI
Sürücü otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Otomobilin yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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