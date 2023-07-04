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Körfez çıkarması! Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik ziyaret: Yeni anlaşmalar masada...

Körfez çıkarması! Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik ziyaret: Yeni anlaşmalar masada...
04.07.2023 10:07

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Son dakika... Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Erdoğan'nın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini ve iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanacağını söyledi. Bakan Şimşek, "Önümüzdeki iki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız muhtemelen ondan sonra bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile BAE'ye gerçekleştirdiği ziyarete yönelik sorular üzerine Şimşek, Hazine olarak şu anda koordinasyonun kendilerinde olduğunu söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ZİYARETTE BULUNACAK"
Şimşek, teknik çalışmalarda epey mesafe aldıklarına işaret ederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız muhtemelen ondan sonra bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak. Detaylara girmek istemiyorum ama oldukça kapsamlı. Teknik anlamda epey ilerledik." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ZİYARETİNDE BİR ÇERÇEVE ÇİZİLECEK"
Ziyaretin çok verimli geçtiğini aktaran Şimşek, " Zaten o nedenle heyetler geldi. Bütün bayram boyunca çalışıldı. Önümüzdeki hafta daha büyük bir heyet gelecek. Çalışmalar tamamlanınca Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde bir çerçeve çizilecek. Bizim orada kiminle görüştüğümüz belli, devlet başkanı, devlet başkan yardımcısı ve mali yani finansal konuda sorumlu bakanla görüştük. Devamında teknik görevlendirme oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'ye yönelik ziyaretinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından muhtemelen NATO Zirvesi sonrasında gerçekleşeceğini bildirdi.

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