Haberler Video Haber Videoları Köpeğe işkence kamerada! Aracın arkasına bağlayıp koşturdu

Köpeğe işkence kamerada! Aracın arkasına bağlayıp koşturdu

Köpeğe işkence kamerada! Aracın arkasına bağlayıp koşturdu
23.03.2021 18:21
Ana Sayfa 01:56
HDP İl Başkanlığı'ında gizli...
Ana Sayfa 01:13
Bir ilçe dış ticaret...
Ana Sayfa 00:15
Arka Sıradakiler'in dobra kızı...
Ana Sayfa 00:32
Miçotakis'ten dikkat çeken...
Ana Sayfa 00:34
Merkez Bankası Başkanı'ndan...
Ana Sayfa 00:47
EDHO'nun İlyas'ından ''Kökü...
Ana Sayfa 01:39
AYM'nin Osman Kavala kararı...
Ana Sayfa 01:46
Gezi Parkı artık vakıf malı!
Ana Sayfa 24:52
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı...
Ana Sayfa 00:28
HDP'ye terör operasyonunda...
Ana Sayfa 01:45
İstanbul'da kar yağacak mı?
Ana Sayfa 00:59
10 güne teslim olmazsa...

Aydın'da bir kadın köpeği arabasının arkasına bağlayıp caddede koşturdu. Bir başka sürücü tarafından çekilen görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçildi. Yakalanan kadın sürücüye ceza kesilirken köpek barınağa bırakıldı.


'da bir köpeği arabasının arkasına bağlayıp caddede koşturan kadına ceza kesildi.

Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında, 21 Mart Pazar günü akşam saatlerinde, seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiğini fark eden yoldan geçen bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ, KÖPEK BARINAĞA BIRAKILDI
Tepkiler üzerine Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Plaka üzerinde sürücüyü ve otomobili tespit eden polis kadın olduğu öğrenilen sürücü A.S.'yi yakaladı. A.S.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi (a) bendi uyarınca 1033 lira para cezası kesildi. Sokak köpeği olduğu belirtilen hayvanın ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri tarafından teslim alınarak barınağa bırakıldı.

Haber Videoları