Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda

Konya’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen otomobilin son sürat çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Mevlüt Külcü, memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

