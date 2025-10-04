PODCAST
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 15:26
Konya’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen otomobilin son sürat çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Mevlüt Külcü, memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
