Konya'daki çöp evden 1.5 yaşında bebek çıktı

Konya'da bina sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duymaları üzerine, boş olan yan daireden terasa çıktı. Terasın duvarından atlayıp G.'nın açık olan balkon kapısından içeri giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çöplük içindeki evde G.'nin kızı Asel'i bitkin halde buldu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besledi. Talihsiz yavru, hastaneye kaldırıldı. Sevgilisinin yanında olduğu öne sürülen G., gözaltına alındı. Serbest bırakılan anne hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.