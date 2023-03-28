RAMAZAN İMSAKİYE
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Konya'daki çöp evden 1.5 yaşında bebek çıktı

Konya'daki çöp evden 1.5 yaşında bebek çıktı
28.03.2023 09:26

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Anne, kızı Asel’i evde yalnız bıraktı. Ağlama sesini duyan apartman sakinleri, her odası çöplerle dolu eve girince 1.5 yaşındaki bebeği bitkin halde buldu.

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Konya'da bina sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duymaları üzerine, boş olan yan daireden terasa çıktı. Terasın duvarından atlayıp G.'nın açık olan balkon kapısından içeri giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çöplük içindeki evde G.'nin kızı Asel'i bitkin halde buldu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besledi. Talihsiz yavru, hastaneye kaldırıldı. Sevgilisinin yanında olduğu öne sürülen G., gözaltına alındı. Serbest bırakılan anne hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

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