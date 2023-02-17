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Konya’da yürekleri sızlatan haber: 7 depremzede çıkan yangında hayatını kaybetti!

Konya’da yürekleri sızlatan haber: 7 depremzede çıkan yangında hayatını kaybetti!
17.02.2023 08:50

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Konya’da bir müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangında müstakil evin çatısı çökünce evde bulunan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 7 depremzede hayatını kaybetti.

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Yangın, Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İŞ MAKİNALARIYLA EVİN ENKAZI KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından, olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.

EKİPLER 7 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞTI

Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen aynı aileden 7 kişinin cesedine ulaştı.

KİRACI OLARAK OTURAN İKİ KİŞİ İSE YARALANDI

Diğer yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince enkazdan alınan cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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