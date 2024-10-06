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Konya'da 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenlendi
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Konya'da 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenlendi

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 18:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 18:01

Konya'da, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Gazzelilere destek için 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenlendi.

Konya'da 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenlendi. Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitinge yüzlerce kişi katıldı. Miting Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehitler için dua edildi, ardından İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Muhammet Mustafa Nokta, "Değerli Filistin dostları, vicdan sahibi kıymetli Konyalılar insanlık tarihi iyilerle kötülerin mücadelesinden ibarettir. Bizler tüm insanlığın can, mal, akıl nesil ve inanç emniyetlerinin sağlandığı adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor ve bu uğurda mücadele ediyoruz. Bugün bu inancımızın ve duruşumuzun gereğini yaparak bir araya geldik. Adımlarımızı yeryüzünü cehenneme çevirmeye çalışan kötülerin ittifakına karşı isyan etmek için attık. Bu kararlı tutumumuzu Siyonist İsrail'in yaptıklarının bedelini ödeyinceye kadar devam ettireceğiz. İnsanlığa karşı sorumluluğumuzun gereğini yapacak, mazlumların sesi ve çığlığı olmaya devam edeceğiz. Siyonist düzen ve onun işbirlikçilerine karşı direnişimize ebediyyen devam edeceğiz. Kahrolsun küresel emperyalizm, yaşasın zulme karşı direnişimiz" şeklinde konuştu.
Mitinge Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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