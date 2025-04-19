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Konya’da kapalı otoparkta yangın: 2 otomobil küle döndü
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Konya’da kapalı otoparkta yangın: 2 otomobil küle döndü

Giriş Tarihi: 19.04.2025 17:51:33

Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi’nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında, LPG’li otomobilde başlayan alevler başka bir araca sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Konya'nın Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi'nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında saat 15.30 sıralarında meydana gelen yangında, otoparkta bulunan 06 YUM 02 plakalı LPG'li otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki 34 AT 265 plakalı otomobile sıçradı. Yangın sırasında otomobilde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangında iki otomobil de kullanılamaz hale geldi . Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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