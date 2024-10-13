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Konya'da feci kaza: Tırla çarpışan tofaş ezildi: 1 ölü
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Konya'da feci kaza: Tırla çarpışan tofaş ezildi: 1 ölü

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 22:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 22:43

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Kuzukuyusu-Kutören yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 68 KF 035 plakalı tır ile Süleyman Arslan kullandığı 42 AZB 867 plakalı otomobilin çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Süleyman Arslan'ın cansız bedeni otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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