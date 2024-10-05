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Konya'da çatı katı alevlere teslim oldu
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Konya'da çatı katı alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 00:45 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 00:52

Konya’da 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Konya'da 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Belediye Caddesi üzerine bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı iş merkezi üzerinde daire olarak kullanılan bölümde alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede daireyi saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler daire içerisinde yaptığı kontrollerde içeride kimsenin olmadığını belirledi. Kullanılamaz hale gelen dairede, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

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