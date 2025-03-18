Konyaaltı’nda cinayet: Babasını öldürdü!

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 16:48

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği'nden kısa süre önce emekli olan Süleyman Akyol, ikinci eşinden olan oğlu tarafından çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldü. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi, eve birkaç kilometre mesafede yakalandı.



Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 4. katında meydana geldi. İlk eşinden olan oğlu ile birlikte yaşayan ve bir sürü önce Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği'nden emekli olduğu öğrenilen Süleyman Akyol'un (65) sabah saatlerinde kapısını çalan ikinci evliliğinden oğlu Oğuzhan A. (27), ağabeyi babasının evde olup olmadığını sordu. Ağabeyinden babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan A., aşağıya indi. Oğuzhan A'yı işe gitmek için çıktığında bina çevresinde dolaşırken gören ağabeyi ise, babasını arayarak kardeşini eve almamasını tembih etti.



Büyük oğlu babasını uyarmış

Ağabeyi işe gittikten sonra babasını arayan Oğuzhan A., onu aşağıya çağırarak kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Babasıyla apartmanın önünde bir süre sohbet eden Oğuzhan A, ardından 4. kattaki evlerine çıktı. Eve gittiklerinde babasıyla tartışma yaşayan Oğuzhan A., babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldürerek, olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra babasını tekrar arayan diğer oğlu, babasının telefonlara cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Oğlu tarafından bıçaklanmış

İhbarla olay yerine gelen ekipler daireden içeriye girdiklerinde Süleyman Akyol'u kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrollerde Akyol'un hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenilen Süleyman Akyol'un cansız bedeni savcılık, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan Süleyman Akyol'un ölüm haberini alan Akdeniz Üniversitesi'nde birlikte görev yaptığı arkadaşları olay yerine geldi.



Uyuşturucu madde etkisindeyken yakalandı

Olayın ardından apartmandan çıkarak yaya olarak kayıplara karışan Oğuzhan A'yı yakalamak için ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Oğuzhan A., olay yerine birkaç kilometre mesafede bulunan Öğretmenevleri Mahallesi'nde madde kullanan bir şahıs ihbarı üzerine bölgeye giden devriyle ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle cezaevine girdiği öğrenilen cinayet şüphelisi ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.