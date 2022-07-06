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Konya son dakika haberleri: Ilgın'da tarım işçileri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 2 ölü 17 yaralı

Konya son dakika haberleri: Ilgın'da tarım işçileri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 2 ölü 17 yaralı
06.07.2022 11:21

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Son dakika haberine göre Konya'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs şarampole uçtu. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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