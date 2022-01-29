Haberler Haber Videoları Konya Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını darbeden 1 şüpheli tutuklandı

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını darbeden 1 şüpheli tutuklandı

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını darbeden 1 şüpheli tutuklandı
29.01.2022 09:15

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Konya Şehir Hastanesi'nde görevli 4 sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheliden biri tutuklandı, iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız" dedi.

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Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanı, yüksekten düşme nedeniyle gelen bir hastanın yakınları tarafından darp edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.




Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak'ta Konya Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bu kapsamında, hastanede hemşire olarak görev yapan N.Ö, B.Ö, A.Ş ile C.A.Y'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Ö.E, M.Ş ve K.Ş, "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli Ö.E. cezaevine gönderilirken, M.Ş. ile K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"BU GÜNLERİ AŞACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili Twitter adresinden açıklama yaptı:

"Konya Şehir Hastanesinde dün yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız."

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