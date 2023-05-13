Haberler Haber Videoları KONYA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Konya oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

KONYA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Konya oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

KONYA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Konya oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video
13.05.2023 15:51

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Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Bu kapsamda KONYA seçim sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde KONYA SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 KONYA Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Konya seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

14 MAYIS KONYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM GÜNÜ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. İstanbul seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre 21.00 civarı açıklanacak.

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