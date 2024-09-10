Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 17:56 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 17:56

Olay, saat 13.30 sıralarında çevredeki vatandaşların şüphelenerek ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri, anahtarı üzerinde olan masaj salonuna girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Elif Ceren Arslan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak salonda ölü bulundu.

Zanlı Kısa Sürede Gözaltına Alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk bulgular doğrultusunda E.D. adlı erkek zanlı olarak tespit edildi ve ekipler tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardındaki motivasyonu araştırırken, Arslan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.