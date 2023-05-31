Konya'nın Kulu ilçesinde, biri kadın, biri erkeğe ait olduğu değerlendirilen 2 ceset bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Konya Ankara Karayolu üzerine Acıkuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki cep yanında ağacın altında yanmış vaziyette 2 ceset görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

YANMIŞ VAZİYETTE BİRİ KADIN BİRİ ERKEK...

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, ağacın altında yanmış 2 ceset bulundu. Cesetlerin önce vurulup sonra yakıldığı, naylona sarılarak ağacın altına bırakıldığı, 30-35 yaşlarında biri kadın, biri erkeğe ait olduğu değerlendirilirken, üzerlerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

Jandarma olay yeri ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.