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Konya Karatay'da bıçaklı karı koca kavgası! Aldattığını öne sürdüğü kocasına bıçakla saldırdı

Konya Karatay'da bıçaklı karı koca kavgası! Aldattığını öne sürdüğü kocasına bıçakla saldırdı
11.05.2022 12:17

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Konya'da Şerife Ş. (34), aldattığını öne sürdüğü eşi Muammer Ş.'ye (36), bıçakla saldırdı. Şerife Ş. gözaltına alındı, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş., tedavi gerektirecek bir durum olmadığı belirlenince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Olay, saat 09.00 sıralarında, Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Boğabağı Sokak'ta meydana geldi. Şerife Ş., eşi Muammer Ş. ile kendisini aldattığını öne sürüp tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şerife Ş., Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Ardından da polisi arayıp, eşini bıçakladığı ihbarında bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş.'nin tedaviyi gerektirecek bir durumu olmadığını belirledi. Şerife Ş. gözaltına alındı. Muammer Ş. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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