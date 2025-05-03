Konya Ereğli’de kundaklama: 4 araç yandı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde, gece saatlerinde farklı adreslerde park halinde bulunan 4 araç kundaklandı. Yanan araçlardan sıçrayan alevler başka araçlara da zarar verdi .
Araç yangını ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, farklı noktalarda çıkan yangınları söndürdü. Kundaklanan 4 araç tamamen yanarken, park halindeki 2 araç kısmen zarar gördü.
Polis ekipleri, yangınların ardından yaptığı olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinde, şüphelinin kimliğini belirledi. Y.A.T. (25), polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin bir aracın yanına geldiği, kısa süre sonra ayrıldığı ve araçtan alevlerin yükseldiği görüldü.