Haberler Haber Videoları Konya Ereğli’de Domuz bağlı vahşet! Başına çuval geçirilip...

Konya Ereğli’de Domuz bağlı vahşet! Başına çuval geçirilip...

Konya Ereğli’de Domuz bağlı vahşet! Başına çuval geçirilip...
10.12.2021 14:38

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Konya Ereğli’de Afganistan uyruklu 35 yaşındaki Nakibullah Rüstmi başına çuval geçirilmiş ve ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu.

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Olay, saat 10.30 sıralarında, Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Nakibullah Rüstmi, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde ölü bulundu.

Nakibullah Rüstmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EV ARKADAŞI 3 AFGAN GÖZALTINA ALINDI
Nakibullah Rüstmi'nin, Göç İdaresi tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu yönünde kayıtlı olduğu belirlendi. Konya'daki ev sahibinin ise polise, evi 1 kişiye kiraladığını ve 4 kişinin kaldığından bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Nakibullah Rüstmi'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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