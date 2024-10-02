Kontrolden çıkan tır refüjü aşıp karşı şeritteki otomobile çarptı: 1 ölü

Kocaeli'nde tır kazası yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.15 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Asım Ayyıldız yönetimindeki 34 KF 2160 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Turan Varol'un kullandığı 34 BGP 60 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tırın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü Turan Varol, araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü Asım Ayyıldız ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.