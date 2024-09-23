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Kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen yayaları teğet geçti: O anlar kamerada
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Kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen yayaları teğet geçti: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024, 20:01 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 20:01

Otomobil kontrolden çıktı: Yoldan geçen yayalar ezilmekten kıl payı kurtuldu

Çankırı'da yolda yürüyen yayalar, kontrolden çıkarak üzerlerine gelen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çankırı'da merkez Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çevrede bulunan çöp konteynerine, park halindeki araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. O sırada yolda yürüyen iki kişi ise, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Sürücü ise yaşanan kazada yara almadan kurtuldu.
O anlar kamerada
Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpması ve yolda yürüyen iki kişinin kazadan saniyelerle kurtulması görülüyor.

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