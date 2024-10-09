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Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 01:22 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 01:29

Gaziantep’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Hani (37) idaresindeki 27 MC 5746 plakalı araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Feci kaza sonrası sürücü ile birlikte araç içerisindeki 5 kişi yola savruldu.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Muhammet Hani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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