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Kontrolden çıkan otomobil, okul kapısını kırıp içeri girdi: 1'i çocuk 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil, okul kapısını kırıp içeri girdi: 1'i çocuk 3 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 22:12

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Kazada okul önünde bulunan 1 çocuk ile 2 veli yaralandı.

İzmir'de bir otomobil okul kapısını kırıp içeriye girdi. Kaza, saat 17.00 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir özel okulda meydana geldi. S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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