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Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
10.05.2022 09:05

OTOMATİK OYNAT

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Vay vicdansız

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Ö. ile araç sürücüsü Berke Ö. yaralı olarak Eğirdir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Berke Ö. yönetimindeki 01 AJS 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle uçtu.

Araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Ö. ile araç sürücüsü Berke Ö. yaralı olarak Eğirdir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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