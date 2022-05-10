Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Ö. ile araç sürücüsü Berke Ö. yaralı olarak Eğirdir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.