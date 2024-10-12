Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 23:04 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 23:04

Çorum'da bir otomobil devrildi. Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Y. (43) yönetimindeki 19 ADJ 711 plakalı Renault Broadway marka otomobil Osmancık yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hakkı Y. (84), Narkız Y. (104), Zeynep Ş. (9) ve Arif Y. (48) yaralanırken Döndü Ş., (44) hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.