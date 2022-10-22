Haberler Haber Videoları Konsomatris baskını! Tek tek gizli bölmeden çıkartıldılar! Yer: AYDIN NAZİLLİ

Konsomatris baskını! Tek tek gizli bölmeden çıkartıldılar! Yer: AYDIN NAZİLLİ

Konsomatris baskını! Tek tek gizli bölmeden çıkartıldılar! Yer: AYDIN NAZİLLİ
22.10.2022 09:21

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:31
Sözde savaşçılar paketlendi
Haber 02:45
Ateş açtığı 3 polisi yaraladı,...
Haber 17:11
Erdoğan'dan Blokzincir...
Haber 02:59
Bartın'da son 12 dakikada...
Haber 03:12
CHP'den Adana'da yurt...
Haber 01:21
Kahramanmaraş'ta korkutan...
Haber 01:08
Uçaktan iner inmez sarıldılar
Haber 41:00
TOGG'un fiyatı ne olacak?
Haber 01:41
6'lıya adaylık göndermesi
Haber 05:07
Çevre Forumu'na video mesaj
Haber 04:58
Sürücüler aman dikkat! Son gün...
Haber 31:46
Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu'nun...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir müzikholde yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan polis, iş yerine düzenlediği baskında gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadını yakaladı.

Haber Videoları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir müzikholde yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan polis, iş yerine düzenlediği baskında gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadını yakaladı.

Olay, saat 02:30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda meydana geldi. L.B isimli işletmecinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbarı üzerine iş yerine baskın düzenleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti. Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü. Gizli bölmeye inen polisler burada saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 karşılaştı. Polis ekipleri gizli bölmede saklanan ve konsomatrislik hizmeti veren 5 kadını saklandıkları yerden çıkartarak gözaltına aldı. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, müzikhol işletmecisi L.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

SON DAKİKA