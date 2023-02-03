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Konsoloslukların kapatılması! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz

Konsoloslukların kapatılması! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz
03.02.2023 12:18

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Son dakika haberi... Bazı ülkelerin muhtemel terör saldırısı bahanesiyle konsoloslukları kapatma kararını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısı bahane edilerek konsoloslukların kapatılmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

DOSTLUĞA SIĞMAZ!
Bakan Çavuşoğlu, "Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür." dedi.

Çavuşoğlu, "Bu tür yöntemlere devam ederlerse atacağımız adımlar olacaktır" uyarısında bulundu.

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