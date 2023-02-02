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Konsolosluklar, özel okullar ve iş yerleri neden kapanıyor? Seçime gider ayak saldırı hazırlığı mı? İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda...

Konsolosluklar, özel okullar ve iş yerleri neden kapanıyor? Seçime gider ayak saldırı hazırlığı mı? İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda...
02.02.2023 10:26

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Sokak ortasında vahşet!...

Türkiye’nin 2023 seçimlerine ilerlediği bu zamanda peş peşe gelen İslamofobik skandallar gündemdeki yerini korurken Batılı ülkelerden manidar hamleler geliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin "Galata, Taksim ve İstiklal'den uzak durun" çağrısının ardından şimdi de İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda konsolosluklarını kapatmaya başladı. Hatta sözü edilen bölgelere yakın olan bazı özel okullar ve iş yerleri de kapandı. Söz konusu hamleler seçimleri provoke etmeye mi hazırlanıyorlar? İş birliği yaptıkları teröristlerle saldırı mı planlıyorlar? sorularını akıllara getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, skandal ile ilgili "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

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