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Komandaların terör operasyonlarında kullandığı yerli ve milli silahları görüntülendi

Komandaların terör operasyonlarında kullandığı yerli ve milli silahları görüntülendi
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'de operasyondan dönen Mehmetçik'i karşılayan , operasyonlarda kullanılan yerli ve milli silahları ekranlara getirdi. İşte o silahları...


Elde taşınabilir termal kamera Doruk. Hedef tespiti, tanımlaması ve koordinatların belirlenmesi görevlerini görüyor. Aynı zamanda görüntüleri kaydetmeyi sağlıyor. Tamamen yerli ve milli.

Keskin nişancı silahı , 800 ve 1000 metreye nokta atışı yapabiliyor.

Yerli ve milli olarak mizin üretmiş olduğu MPT76 terörle mücadelede aktif olarak kullanılıyor. Timsah termal dürbünü de gece karanlığında teröristlerin tespiti ve imhası için önemli etken sağlıyor.

KCR556, MPT76'dan farklı olarak yakın mesafe silahı. Ormanlık alanda operasyonlar yapıldığı için unsurları daha çabuk etkisiz hale getirmek için aktif olarak kullanılmakta.

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