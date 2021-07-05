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Köftecideki küfür kavgası kanlı bitti

Köftecideki küfür kavgası kanlı bitti
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Malatya'da bir köftecide çıkan tartışma kavgaya dönüştü olayda göğsünde tabanca ile vurulan şahıs ağır yaralandı. Yapılan incelemelerde 3 adet boş kovan bulunurken, olayın şüphelisi M.Ş. olay saatinden yaklaşık 2,5 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, 00.30 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mişmiş Park Fuar Alanı'nda faaliyet gösteren bir köftecide part time çalışan M.T. gündüz saatlerinde işletmeye gelen bir gruba 'küfürlü konuşmayın' uyarısında bulundu. Bunun üzerine M.T. ile grup arasında tartışma yaşanırken, olay büyümeden grup bölgeden ayrıldı.


TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
Gece saatlerinde köfteciye tekrar gelen şahırlar ile M.T. arasında yeniden tartışma çıkarken, taraflar arasından yaşanan arbedenin ardından M.Ş. tabanca ile M.T.'ye ateş açtı.


Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine isabet alan M.T. yaralanırken, şüpheliler otomobille bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Orduzu Göleti mevkiinde kaza yapan şüpheliler aracı bırakarak kaçtı.


POLİS İNCELEME YAPTI
Yaralı, M.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan M.T.'nin entübe edildiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.


ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde 3 adet boş kovan bulunurken, olayın şüphelisi M.Ş. olay saatinden yaklaşık 2,5 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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