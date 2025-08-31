PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil paniğe neden oldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın alev aldığını gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, bir kişi yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın yanması ve vatandaşların koşarak müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin ise bilgi alınamadı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da belediye otobüsü yandı: Yangın anı kamerada
Diyarbakır’da belediye otobüsü yandı: Yangın anı kamerada
Batman’da su kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Batman’da su kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Diyarbakır Eğil kara yolunda feci kaza: 1 ölü 3'ü ağır 16 yaralı
Diyarbakır Eğil kara yolunda feci kaza: 1 ölü 3'ü ağır 16 yaralı
Erzurum Oltu’da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erzurum Oltu’da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle