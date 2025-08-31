Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil paniğe neden oldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın alev aldığını gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, bir kişi yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın yanması ve vatandaşların koşarak müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin ise bilgi alınamadı.