PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli’de restoran kurşunlandı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sahil kenarında bulunan bir restoran kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

RESTORANA SİLAHLI SALDIRI

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Şirinyalı Sahil'de bulunan bir restoran, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Restorana ateş açan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle