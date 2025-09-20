Kocaeli’de restoran kurşunlandı!

RESTORANA SİLAHLI SALDIRI

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Şirinyalı Sahil'de bulunan bir restoran, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Restorana ateş açan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.