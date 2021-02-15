Kocaeli’de evli sevgilisini öldürerek cesedini rehin aldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ve ayrılmak için akrabaları ile evden eşyalarını almaya gelen sevgilisini silahla öldüren zanlı, yakınlarına da ateş açarak kendisini eve kilitledi. Polis, sevgilisinin cesedi ile kendini eve kapatan zanlıyı ikna etmeye çalışıyor. Korkunç olayın detayları...

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi.

EVLİ İKİ İSİM DOST HAYATI YAŞAMAYA BAŞLADI

Evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı.

AYRILMAK İSTEDİ

4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., yaşadıkları anlaşmazlık üzerine Halim E.'den ayrılmak istedi. Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı.

HACER'İ ÖLDÜRDÜ

Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.'yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş açtı. Eşya taşıyan Hacer Ç.'nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı.

CESEDİYLE KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Halim E. ise Hacer Ç'nin cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Halil E.'yi teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.

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