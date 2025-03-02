Kocaeli’de çifte kaza: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 19:17 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 19:17

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan, hastaneye götürüldüğü ambulansta bir kaza daha geçiren 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Genç kadının elektrikli bisiklet ile kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Arslanbey'de elektrikli bisiklete binen Malika Gadeova (24), sokakta dönüş yaptığı sırada bir Kur'an kursunun bulunduğu binanın bodrum katına inen bölgesine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 aylık hamile kadını hastaneye sevk etmek üzere ambulansa aldı. H.D. kontrolündeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, Sarımeşe ışıklarda M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan ilk olarak Malika Gadeova Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gadeova ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Malika Gadeova'nın elektrikli bisikletle yaptığı kaza ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Gadeova'nın elektrikli bisikletle ilerlemesi ve dönmek isterken hakimiyetini kaybedip boşluğa düşmesi yer alıyor.